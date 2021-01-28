Санта Димопулос стала посмешищем у Ксении Собчак

Певица Санта Димопулос, показавшая, как она с младшей дочерью Софией отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах, нарвалась на ехидное замечание телеведущей Ксении Собчак.

Так, певица, выложив фото с дочкой в Instagram, в комментарии написалв, что они «привыкают к новой реальности», и что «надо обуваться, одеваться и идти на завтрак», который Санте не очень-то и нравится.

Именно на эту фразу и отреагировала Собчак на своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Ранее певица показала подписчикам, с каким комфортом она летела на самолете в отпуск. Семья путешествовала рейсом Emirates Airlines, где им был предоставлен отдельный сьют — небольшое купе с возможностью отгородиться от других путешественников.

Фото Санты Димопулос из социальных сетей.

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