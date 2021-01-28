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Шоу-бизнес

Наталья Могилевская предостерегла Эвелину Бледанс от превращения в мужчину

11:38 28 января 2021
Эвелину Бледанс

Российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в Instagram пост о борьбе и любви.

Женщина призналась, что большую часть жизни ей пришлось бороться с собой, со стереотипами, за место под солнцем, за любовь.

Чехова уточнила, что в нее не верили не только преподаватели, друзья, работодатели, но и родной отец. Только мама поддерживала ее, но и и у нее были внутренние сомнения.

«Я всего добивалась вопреки! Вопреки неверию и нелюбви! И, скажу я вам, эта борьба ужасно изнуряет!» — отметила актриса.

Повзрослев к 30 годам, Чехова решила, что любовь она заслуживает не за что-то, а самим фактом своего существования.

«Я не хочу бороться за место под солнцем! Мое Солнце такое огромное, что всем хватит места! Я не хочу доказывать, что я лучшая! Это не теорема! Это аксиома!», — пишет Анфиса.

«В тот день, когда я полюбила себя сама, я перестала добиваться одобрения и внимания!» — уточнила молодая женщина.

Философский пост Чеховой прокомментировали многие звезды. В частности, актриса Эвелина Бледанс сообщила, что она- солнце и посоветовала всем так себя ощущать. Украинская певица Наталья Могилевская поправила российскую коллегу, отметив, что женщина должна чувствовать себя Луной, так как Солнце — это мужчина.

Фото /lenta.ru/

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