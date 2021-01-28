У гроба покончившего с собой Шаляпина его коллега-комик рассмешил собравшихся

На похоронах актера и стендапера Александра Шаляпина, которого со вскрытыми венами в квартире обнаружила жена, выступил его коллега «по цеху» и немного посмешил присутствовавших на церемонии прощания.

На видео, которое в сеть выложил ресурс «360 тв», комик Руслан Белый говорит: «Сане бы точно понравилось, что здесь сейчас много телекамер». Он добавил, что у Шаляпина в жизни было много классных номеров, шуток, жен и историй. По словам Белого, Шаляпин «опередил» многих актеров, присутствующих на церемонии, поскольку, в отличие от них, успел сняться в фильме «Бумер».

Ранее сообщалось, что семья Шаляпина не будет выполнять его волю и кремировать тело умершего — актера похоронят на одном из московских кладбищ.

Фото Александра Шаляпина из социальных сетей.

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