«Сейчас дам тебе по попе»: Алена Шоптенко изобличила мужа

Хореограф-постановщик, двукратная чемпионка мира по спортивным бальным танцам Алена Шоптенко и ее супруг «попались» благодаря «говорливому возрасту» их сына.

В Instagram Алена Шоптенко рассказала, как услышала от сына фразу «сейчас дам тебе по попе» — оказалось, что ребенок «скопировал» отца, а не бабушку, как она подумала ранее. А вот «одно нехорошее слово» мальчик подслушал как раз у мамы…

Напомним, что Алена Шоптенко была замужем за коллегой Дмитрием Дикусаром — пара венчалась, однако в 2016 году они расстались. Танцовщица вышла замуж за бизнесмена Алексея Иванова и летом 2018 года у них родился сын.

Эксклюзивное интервью с Аленой Шоптенко о том, каким она видит ближайшее будущее после пандемии коронавируса, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Алены Шоптенко из социальных сетей.

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