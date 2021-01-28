28.09 / 28.28 33.82 / 34.22
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Сейчас дам тебе по попе»: Алена Шоптенко изобличила мужа

13:33 28 января 2021
Алена Шоптенко

Хореограф-постановщик, двукратная чемпионка мира по спортивным бальным танцам Алена Шоптенко и ее супруг «попались» благодаря «говорливому возрасту» их сына.

В Instagram Алена Шоптенко рассказала, как услышала от сына фразу «сейчас дам тебе по попе» — оказалось, что ребенок «скопировал» отца, а не бабушку, как она подумала ранее. А вот «одно нехорошее слово» мальчик подслушал как раз у мамы…

Напомним, что Алена Шоптенко была замужем за коллегой Дмитрием Дикусаром — пара венчалась, однако в 2016 году они расстались. Танцовщица вышла замуж за бизнесмена Алексея Иванова и летом 2018 года у них родился сын.

Эксклюзивное интервью с Аленой Шоптенко о том, каким она видит ближайшее будущее после пандемии коронавируса, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Алены Шоптенко из социальных сетей.

291

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Александр Усик

Назван впечатляющий гонорар Усика в поединке за временный чемпионский титул

Эвелину Бледанс

Наталья Могилевская предостерегла Эвелину Бледанс от превращения в мужчину

Ксения Мишина

Тарас Цымбалюк пришел к Ксении Мишиной с предложением нижнего белья

Орбакайте

Дочь Аллы Пугачевой на шоу «Маска» выдали ноги

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер