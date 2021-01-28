Виктория Боня «как-то раз в Италии потеряла свои трусы»

Российская актриса, модель и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня, которая неплохо зарабатывает в соцсетях, опубликовала в Instagram яркое фото из серии «жили-были в Италии» и спросила своих подписчиков, как бы они назвали этот кадр.

На снимке молодая женщина на фоне старых домов откинула подол длинного платья и через разрез видны длинные ноги и часть бедра. Складывается впечатление, что Боня без нижнего белья.

Комментаторы дали разные варианты, среди которых были «Стриптизерша на променаде», «Летящей походкой из трущоб», «Блеск и нищета куртизанок» и другие.

Боня предложила свой вариант — «как-то раз в Италии потеряла свои трусы».

Напомним, недавно модель на отдыхе в Арабских Эмиратах сделала вызывающую для арабской страны фотосессию. Женщина позировала на пляже с государственным флагом ОАЭ в откровенном бикини.

Фото Instagram/victoriabonya

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