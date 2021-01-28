Сильно обиженная Бледанс пришла в восторг от совета подписчицы

Российская актриса Эвелина Бледанс озадачила поклонников постом о любви и своем неумении постоять за себя.

Актриса не конкретизировала ситуацию, но сообщила, что ее очень сильно унизили.

«Вы бы поняли человека, который как я, стиснув зубы и слезы, без скандалов и криков вышел из ситуации не проклиная и не сея негатив?» — поинтересовалась кинодива.

Бледанс пишет, что за детей готова уничтожить обидчика — «порву, найду и порву». А когда дело коснулось ее, то фактически она проглотила обиду.

«Но разве жизнь на любви и благодарности может быть неправильной?» — спросила актриса.

Многие из комментаторов поддержали артистку, считая, что она поступила достойно, «по-королевски». Актриса пришла в восторг от совета представить себя врачом в психбольнице, которого окружают только нездоровые пациенты.

Напомним, недавно у бывшей участницы комик-труппы «Маски», 51-летней актрисы Эвелины Бледанс начались серьезные проблемы со здоровьем. Актрисе срочно требуется новое хирургическое вмешательство пластического хирурга.

Фото Instagram/bledans

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