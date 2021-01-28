«Да и пошел он»: Слава Каминская разозлила возлюбленного

Певица Слава Каминская, которая отдыхает на Мальдивах, в Stories Instagram-аккаунта рассказала, как проводит время на островах.

Каминская оставила детей с няней и отправилась к друзьям на соседнюю виллу. Молодая женщина сообщила, что по дороге «потеряла где-то» своего спутника. Она называет его «любимый», но лицо мужчины не показывает.

Во время отдыха с друзьями певица веселится, под музыку пьет белое вино, говорит, что поправилась, при этом уточняет, что любимый ее злится. На что артистка отсылает его «по известному пути».

Напомним, недавно Каминская в морозном Киеве позировала в образе невесты, но сообщила, что замуж пока не собирается, а фотосессия была по просьбе подруги-дизайнера одежды.

Слава Каминская уже дважды была замужем. В первом браке с киевским бизнесменом Евгением детей не было. Второй семейный союз с пластическим хирургом Эдгаром Каминским продержался пять лет. У пары родились девочка и мальчик. Летом 2019 года супруги расторгли брак, но сохранили дружеские отношения.

Фото Instagram/babaslavka

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