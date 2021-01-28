«Даже по квартире хожу в капюшоне»: Тема Паучек стал сенсацией первого эфира «Голосу країни-11»

Настоящей сенсацией первого эфира «слепых» прослушиваний одиннадцатого сезона «Голосу країни» («1+1») стало выступление известного блогера из Черновцов Темы Паучка. Его оригинальное исполнение «Гуцулки Ксені» уже собрало на YouTube почти миллион просмотров. На голос Темы развернулись все четыре тренерских кресла. Тема Паучек выбрал команду Диму Монатика — артиста, который, по признанию 21-летнего блогера, давно стал его кумиром.

— Артем, вас можно поздравить с успехом!

— Признаюсь, не ожидал, что реакция на мое выступление будет настолько активной. До последнего держался, не желая читать комментарии под моим выступлением на «Голосі країни» в YouTube. Потом таки не выдержал и… немного испортил себе настроение. Хотя понимал, что комментарии могут быть совершенно разными — ведь кому-то и не нравится то, что я делаю. Но артисту надо всегда быть готовым к критике.

— Тем более если ты собираешься дойти до финала и победить!

— На самом деле, у меня нет каких-то ожиданий. Я пришел на проект, чтобы получить опыт, который ценнее всего. В 2017 году ведь я уже пытался попасть на «Голос країни». Приезжал на кастинги, был в съемочном павильоне, но тогда ничего не получилось. Помню, мне тогда сказали: «Попробуй пропеть мелизмы». А я такой: «Что это?!» После этого делал их постоянно, где бы ни находился, даже в душе. В общем, музыка со мной всегда.

— Но она так и не стала твоей профессией.

— Я по профессии автомеханик. Вообще с моим поступлением связана смешная история. Я подавал документы сразу в два колледжа — транспортный и педагогический на учителя музыки. Эти колледжи находились рядом. Подавал в последний момент. Сначала в транспортный, а когда подошел к педагогическому, то просто не нашел вход. Пока я бегал, его искал, время для подачи документов закончилось. Так я и стал автомехаником.

— Значит, с ремонтом машины можно обращаться?

— Я тот автомеханик, который даже не знает, как правильно пользоваться ключами. Я блогер. Это приносит мне доход.

— Но машина своя есть?

— Еще нет, езжу на папиной. Просто я хочу не «Жигули» покупать, а хотя бы BMW. Но позволить себе пока этого не могу.

— Когда ты занялся блогерством?

— Я давно уже пел про блогеров, выставлял это на YouTube, и один из них — Дима Варварук из команды «Сільрада» — меня заметил и предложил сотрудничество. Вот тогда и началось мое блогерство. Это было год назад. Тогда же нас пригласили в Киев выступить в одном из торговых центров. Помню, для меня все было впервые — выступление перед большой аудиторией и даже полет на самолете. Просто сказка. Думал, что подобное никогда не повторится. Но сейчас я ощущаю то же на «Голосі країни»!

— Родители поддерживают тебя?

— Первое время, было сложно — они не понимали, чем я занимаюсь. Особенно когда сказал, что увольняюсь с работы — до недавнего времени жил в Черновцах, был звукоинженером, подрабатывал как аниматор. И тут вдруг решил все бросить и переехать в Ивано-Франковск. Конечно, у родных был шок! Но, когда стал зарабатывать, отнеслись уже серьезно.

— Что смог себе позволить на первый гонорар?

— Снял квартиру в Черновцах. Она стоила 270 долларов в месяц. По меркам нашего города это считалось очень круто! Теперь живу на съемной квартире, но в Ивано-Франковске.

— Если победишь, будет в Киеве.

— Не люблю забегать наперед — будет как будет.

— Карантин изменил твою жизнь?

— При этом очень круто. Я как раз переехал в Ивано-Франковск. Мы с ребятами из «Сільради» выпускали песни, клипы, творили. Карантин для блогеров стал очень плодотворным периодом. Особенно его начало, когда все было закрыто, кроме Сети. Что касается коронавируса, то, возможно, я им переболел в легкой форме. Не знаю, анализ не сдавал, но было время, когда терял нюх.

— На «слепых» прослушиваниях ты подарил Диме Монатику красную панаму.

— Все началось с песни «Типок» группы «Калуш» — там солист Олег Псюк в панаме. Мы с ним списались, договорились о встрече. Помню, чтобы быть похожим на него, я пошел в магазин и купил панаму за 50 гривен. С этого все и началось — любовь к панамам, шапкам. Но я всегда любил головные уборы. Даже по квартире хожу в капюшоне. Как-то чувствую себя защищеннее.

— Поклонницы, понятно, интересуются, есть ли у тебя девушка.

— Есть, она постоянно поддерживает меня. Лера — маркетолог, она, как и я, из Черновцов. Мы постоянно вместе и в Киев на съемки «Голосу країни» тоже приезжаем вдвоем.

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