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Шоу-бизнес

"Арестуй меня!": звезда "Однажды под Полтавой" возбудила поклонников фото в полицейской форме

16:12 28 января 2021
Ирина Сопонару

Украинская актриса Ирина Сопонару, снявшаяся в сериале «Однажды под Полтавой», вызвала ажиотаж среди фолловеров, сфотографировавшись в форме полицейской.

«Вечеринка никогда не прекращается», — так прокомментировала она фото, выложенное в Instagram.

Подписчики активно комментировали фото Ирины Сопонару, а наиболее популярными были вариации на тему «арестуй меня».

Ранее Ирина, которая также является звездой «Женского квартала», во время локдауна развлекла подписчиков смелым видео. «Шел какой-то день локдауна, мы развлекались, как могли», — написала актриса в соцсетях, резко распахнув перед зрителями полы красного пальто.

Фотография Ирины Сопонару из социальных сетей.

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