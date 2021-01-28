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Шоу-бизнес

Жанна Бадоева узнала о ценности женской попы в Коста-Рике и отправилась "есть булки"

16:15 28 января 2021
бадоева

Телеведущая Жанна Бадоева, известная благодаря тревел-шоу «Орел и Решка» и «Жизнь других», поделилась в Instagram забавными фактами о Коста-Рике. Так, по словам Жанны, в стране действуют непривычные для европейцев стандарты женской красоты.

«В Коста-Рика мужчины оценивают женщин так: смотрят на лицо — это 10%, а потом на попу — это 90% красоты… И если нужно выбирать между стройной-худенькой и пухленькой, то победит всегда пухленькая… Пойду есть булки, чтоб быть красоткой», — пошутила телеведущая.

Жанна Бадоева в 2019 году отказалась от украинского гражданства, но Украину планирует периодически навещать. В августе 2020 года на телеканале «Интер» запустили тревел-шоу Бадоевой «Жизнь других» о странностях в образе жизни людей из разных уголков планеты.

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