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Alyosha в Египте занялась сбором мусора

21:32 28 января 2021
alyosha

Певица Alyosha вновь решила примкнуть к рядам экологических активистов. Во время семейного отпуска в Египте с мужем и тремя детьми певица решила помочь планете и убрать с пляжа мусор, принесенный приливом.

Как отмечает Alyosha в Instagram, после пандемии коронавируса «дары моря» выглядят иначе. Теперь во время прилива море оставляет на берегу массу медицинских масок, не утилизированных должным образом.

Фанаты певицы поддержали благородное начинание. «Вы просто молодец», «Вы хороший пример», «Хорошее дело сделали!» — восхищаются они.

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Тема бережного отношения к природе для певицы не новая. Еще во время участия в конкурсе «Евровидение» Alyosha пропагандировала идею экономного использования ресурсов планеты.

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