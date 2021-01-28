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Шоу-бизнес

"Харизматичные и неповторимые": Григорий Решетник признался, с кем из "холостяков" дружит

21:52 28 января 2021
решетник

Ведущий популярного романтического шоу «Холостяк» Григорий Решетник подсчитал, что программе исполнилось десять лет, а 5 марта выйдет 11-й сезон передачи. Ведущий признается, что смог остаться друзьями со всеми десятью участниками проекта, начиная с первопроходца Максима Чмерковского и заканчивая холостяком-2020 Максом Михайлюком.

«Искренне уважаю и поддерживаю дружеские отношения со всеми нашими главными героями. Ведь они — харизматичные, самобытные и неповторимые!» — уверяет Решетник.

А вот среди зрительниц передачи нет единства в предпочтениях.

Напомним, героем нового сезона «Холостяка» станет Михаил Заливако. Ранее он признавался, что очень серьезно относится к выбору спутницы и надеется встретить ее на проекте.

Пока что единственным реально женившимся «Холостяком» стал участник девятого сезона шоу Никита Добрынин.

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