Никас Сафронов сделал все, чтобы разлучить меня с Ольгой Бузовой, — Лука Затравкин

Сын художника Никаса Сафронова, 31-летний музыкант Лука Затравкин уверен, что они с певицей Ольгой Бузовой могли бы создать гармоничную пару. Сейчас, когда Ольга рассталась с бойфрендом, Затравкин вновь лелеет надежды на роман с теледивой, сообщает Собеседник.

По словам Луки, в прошлый раз отец растоптал все надежды на романтические отношения с Бузовой, но теперь Затравкин стал мудрее и больше не намерен посвящать родителя в дела сердечные.

«В свое время мой отец сделал все, чтобы наша связь с Ольгой не состоялась… Когда я ему впервые рассказал о своей симпатии к ней, он стал активно критиковать Ольгу в прессе, чтобы не случилось горе в семье», — пожаловался Лука.

Надежда снова вспыхнула, когда Бузова рассталась с рэпером Давой. «Наше счастье вполне возможно, но нам надо пообщаться. Я не исключаю, что Ольга может завоевать мое сердце — большое и трепещущее», — заявил Затравкин.

Также музыкант мечтает, что они с Бузовой станут родителями прекрасного ребенка. Для этой цели Затравкин готов предоставить замороженный генный материал, с осени хранящийся в специальном банке. «У Ольги есть шанс», — намекает Лука.

Напомним, ранее Бузова рассказала о своем отношении к ведению домашнего хозяйства и стала предметом насмешек в соцсетях.

Фото lukasafronovofficial/Instagram

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