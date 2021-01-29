Балерина Екатерина Кухар удивила неожиданным танцем

Балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар продолжает принимать поздравления. С опозданием на десять дней приятельницу решила поздравить певица Наталья Могилевская. В своем Instagram Наталья опубликовала видео, как две звезды исполняют «дикие танцы» в компании телеведущего Владимира Остапчука и певицы Оли Поляковой.

Свой день рождения Кухар встретила, отдыхая вместе с мужем и дочерью на Мальдивах. Празднования в кругу друзей были организованы уже после того, как прима-балерина вернулась в Киев. Александр Стоянов пригласил супругу в ресторан якобы на романтический вечер, а коллеги по танцевальному телепроекту устроили Екатерине гулянку с шампанским, музыкой и плясками. Именно там и было снято веселое видео.

Напомним, ранее Кухар описала три этапа в жизни женщины и поделилась, к какой стадии приближается в свои 39 лет.

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