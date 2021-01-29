28.08 / 28.26 33.82 / 34.21
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Балерина Екатерина Кухар удивила неожиданным танцем

8:08 29 января 2021
кухар

Балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар продолжает принимать поздравления. С опозданием на десять дней приятельницу решила поздравить певица Наталья Могилевская. В своем Instagram Наталья опубликовала видео, как две звезды исполняют «дикие танцы» в компании телеведущего Владимира Остапчука и певицы Оли Поляковой.

Свой день рождения Кухар встретила, отдыхая вместе с мужем и дочерью на Мальдивах. Празднования в кругу друзей были организованы уже после того, как прима-балерина вернулась в Киев. Александр Стоянов пригласил супругу в ресторан якобы на романтический вечер, а коллеги по танцевальному телепроекту устроили Екатерине гулянку с шампанским, музыкой и плясками. Именно там и было снято веселое видео.

Напомним, ранее Кухар описала три этапа в жизни женщины и поделилась, к какой стадии приближается в свои 39 лет.

60

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Александр Усик

Назван впечатляющий гонорар Усика в поединке за временный чемпионский титул

Эвелину Бледанс

Наталья Могилевская предостерегла Эвелину Бледанс от превращения в мужчину

Каминская с детьми

«Да и пошел он»: Слава Каминская разозлила возлюбленного

симоньян

У Лаврова открестились от заявления Симоньян о присоединении украинского Донбасса к России

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер