Актер из популярного сериала повесился, не выдержав локдауна

Британский актер Люк Уэстлейк повесился, не выдержав стресса, вызванного локдауном. 26-летний Люк был известен по сериалу «Без обид», а также популярному детективному телесериалу Би-би-си «Лютер», главную роль в котором сыграл Идрис Эльба.

Кадр из сериала "Лютер"

Как пишет издание The Sun, накануне самоубийства Уэстлейк прислал текстовое сообщение своей бывшей девушке Ханне, в которой угрожал покончить с собой.

Еще во время первого локдауна в Британии Люк переживал из-за того, что потерял работу. Тогда же он расстался со своей подругой, так как их отношения не выдержали дистанции. У актера началась депрессия. Он дважды пытался покончить с собой — в апреле и в июне. Третья попытка оказалась успешной. Как оказалось, молодой человек находился под воздействием наркотиков.

Стало также известно, что за несколько месяцев до своей смерти Люк обращался к психологу в связи с перенесенной им в детстве душевной травмой. Но ему отказали в терапии, поскольку специалисты сначала хотели разобраться с его алкогольной и наркозавимостью.

Коллеги описывали Люка, как подающего большие надежды талантливого актера.

По статистике в Великобритании каждые 90 минут совершается самоубийство. Это самая частая причина смерти людей в возрасте до 35 лет. Причем мужчины втрое чаще совершают самоубийства по сравнению с женщинами.

Фото The Sun



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