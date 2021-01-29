Сын Тодоренко и Топалова удивил розовыми босоножками

Телеведущая Регина Тодоренко и ее муж, певец Влад Топалов показали, как одевают двухлетнего сына Майкла, и были раскритикованы. Впрочем, нашлись и те, кто похвалил звездную семью за отход от стереотипов.

Семейство отдыхает на Бали и хвастается шикарными фото и видео. Для поездки в зоопарк Регина и Влад нарядили сына в желтый костюмчик и розовые кроксы.

В комментарии тут же пришли непрошенные советчики и намекнули, что яркие цвета — не для мальчиков. Защитники Влада и Регины, напротив, хвалят молодых родителей за незашоренность в подборе нарядов.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями 5 декабря 2019 года. Пара уже задумалась о рождении второго малыша.

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