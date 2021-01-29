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«Убрали шашлычную и красиво»: Тарас Цымбалюк «увидел» Славу Каминскую в Крыму

10:31 29 января 2021
каминская

Актер Тарас Цымбалюк потроллил певицу Славу Каминскую, отдыхающую на тропическом курорте. Звезда пыталась впечатлить своей красотой на фоне чарующих мальдивских пейзажей. (Судя по геолокации, Слава отдыхает на острове Куредхивару, известном уютными домиками, стоящими непосредственно в океане). Вместо этого, Каминской пришлось отшучиваться, что это такой зимний Крым.

Тарас предположил, что Каминская отправилась на Южный берег Крыма, но тогда непонятно, куда же делись все многочисленные шашлычные с побережья. Каминская шутку подхватила. «В шашлычной мы живем», — заявила звезда.

Ранее Слава Каминская рассказала, что отдыхает на Мальдивах с любимым человеком, а дети развлекаются под присмотром няни.

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