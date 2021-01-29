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Шоу-бизнес

«Она украла моего мужчину»: бывшая нового мужа Памелы Андерсон обвинила секс-бомбу в развале семьи

12:01 29 января 2021
Памела Андерсон

Актрису и модель Памелу Андерсон, которая сообщила, что вышла замуж в шестой раз, обвинили в разрушении семьи.

Как рассказала изданию The Sun бывшая гражданская жена Дэна Хэйхерста, 42-летняя Кэри, на момент знакомства с Памелой они счастливо жили вместе на канадском острове Ванкувер — с двумя детьми Дэна и дочерью Кэри от предыдущих отношений. Отношения между Кэри и Дэном завязались пять лет назад. Она познакомилась с отцом-одиночкой через приложение для свиданий.

Дэн и Кэри с детьми

Осенью 2019 года Андерсон наняла 40-летнего Хэйхерста, строителя по профессии, для ремонта в своем доме на острове Ванкувер, который ранее принадлежал ее дедушке и бабушке. Тогда Дэн еще не числился ее «телохранителем».

Поначалу Хэйхерст был не в восторге от работодательницы, называя ее сумасшедшей, чересчур требовательной и трудной в общении.

В январе 2020 года Памела вышла замуж за продюсера Джона Питерса, с которым рассталась спустя две неполных недели. Кэри сказала, что это сумасшествие, и что Дэну лучше бросить работать на актрису. Тот ответил ей, что Джон старше отца Андерсон, но зато богат — а потому «все наши финансовые вопросы теперь решены». В марте Дэн все больше времени начал проводить в доме Памелы. И в конце концов под давлением гражданской супруги он признался в измене. Мужчина сказал, что любит Кэри и попросил дать ему время. В июле Хэйхерст окончательно переехал в дом Андерсон.

Об их свадьбе бывшая возлюбленная Хейхерста узнала из прессы. Она утверждает, что 53-летняя секс-бомба соблазнила и украла у нее мужчину.

«Я решила высказаться, чтобы люди знали — наши почти пятилетние отношения, в которых были задействованы трое детей, закончились из-за романа Пэм и Дэна, который начался, когда он все еще был со мной. Печально, что люди радуются за них, в то время как вся эта история началась с обмана, отрицаний и выбора, который разрушил жизни всех причастных к этому людей», — возмущена женщина. Она также уверена, что этот брак продлится недолго.

Пэм и Дэн

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Памела Андерсон вышла замуж в фате и резиновых сапогах.

Фото The Sun/Instagram

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