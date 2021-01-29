«Карпович волосы вырывает»: Прилучный засветился в объятиях молодой красотки

Российский актер Павел Прилучный, который после развода с Агатой Муцениеце закрутил роман с Мирославой Карпович, засветился в объятиях молодой актрисы. 24-летняя Зепюр Брутян опубликовала в Instagram фото, на котором целует Павла, а в подписи посвятила ему трогательный пост с признанием в любви.

«Прекрасный, добрейшей души человек, спасибо тебе за все. За веру, за поддержку, за дружбу, за любовь и доверие. Спасибо за Изабель. Второй сезон будет очень непредсказуемым и интересным», — написала Зепюр.

Очевидно, она намекает на продолжение фильма «В клетке», где они вместе с Павлом снимались.

Подписчики посчитали это фото доказательством романа между Прилучным и Брутян. Считают, что подходит ему больше, чем Карпович.

Сам Прилучный личную жизнь не комментирует. Вместе с детьми от Агаты и Мирославой недавно они попали в объективы СМИ.

Фото Instagram.com/zepyur_brutyan

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