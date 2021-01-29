28.04 / 28.23 33.80 / 34.18
Киев: -5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«А топика побольше размером не было?» Мишель Андраде впервые побывала на девичнике

2:33 30 января 2021
Мишель Андраде

Украинская певица и телеведущая Мишель Андраде, приехавшая в Киев и уже успевшая побывать на нескольких праздниках, получила едкое замечание по поводу своего наряда — ее топ мало что скрывал от посторонних взоров.

Певица выложила в Instagram фото, написав, что столица Украины встретила ее тепло, и что она первый раз в своей жизни побывала на девичнике. Правда, не рассказала, у кого именно.

Была у нее и еще одна «очень приятная встреча», подробностями которой Мишель пообещала поделиться позже. Пост Андраде сопровождался ее фото в откровенном костюме — прозрачных штанах и топе, частично открывавшем грудь певицы.

Фолловеры заметили, что том Мишель мог бы быть и больше, на что отреагировала и сама Андраде, написав, что посмотрела на себя «по другому».

Недавно продюсер Алексей Потапенко («Потап») записал подкаст с ведущими популярного тревел-шоу «Орел и Решка» — «Позитивом» (Алексей Завгородний) и Мишель Андраде, смутив певицу вопросом о том, спит ли она вместе с коллегой по проекту. «Нет, конечно нет», — ответила Мишель.

Фото Мишель Андраде из социальных сетей.

33

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Сергей Бабкин

Врачи назвали шокирующую причину редкой болезни глаз Сергея Бабкина

кухар

Оля Полякова выступила «на 7 тысяч долларов» на дне рождения Екатерины Кухар

Орбакайте

Дочь Аллы Пугачевой на шоу «Маска» выдали ноги

Эвелину Бледанс

Наталья Могилевская предостерегла Эвелину Бледанс от превращения в мужчину

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер