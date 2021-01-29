«А топика побольше размером не было?» Мишель Андраде впервые побывала на девичнике

Украинская певица и телеведущая Мишель Андраде, приехавшая в Киев и уже успевшая побывать на нескольких праздниках, получила едкое замечание по поводу своего наряда — ее топ мало что скрывал от посторонних взоров.

Певица выложила в Instagram фото, написав, что столица Украины встретила ее тепло, и что она первый раз в своей жизни побывала на девичнике. Правда, не рассказала, у кого именно.

Была у нее и еще одна «очень приятная встреча», подробностями которой Мишель пообещала поделиться позже. Пост Андраде сопровождался ее фото в откровенном костюме — прозрачных штанах и топе, частично открывавшем грудь певицы.

Фолловеры заметили, что том Мишель мог бы быть и больше, на что отреагировала и сама Андраде, написав, что посмотрела на себя «по другому».

Недавно продюсер Алексей Потапенко («Потап») записал подкаст с ведущими популярного тревел-шоу «Орел и Решка» — «Позитивом» (Алексей Завгородний) и Мишель Андраде, смутив певицу вопросом о том, спит ли она вместе с коллегой по проекту. «Нет, конечно нет», — ответила Мишель.

Фото Мишель Андраде из социальных сетей.

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