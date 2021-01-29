«Наконец, на украинском»: Настя Каменских впечатлила поклонников

У певицы Насти Каменских вышел клип на песню «Почуття». Свою новую работу Настя посвятила ушедшему из жизни отцу Алексею Иосифовичу. По словам певицы, папа с нетерпением ждал окончания съемок и очень хотел увидеть уже готовый клип, но судьба распорядилась иначе.

Настю похвалили не только за искренние слова песни, но и за то, что песня вышла на украинском языке. Одобрительные оценки Каменских поставили телеведущие Леся Никитюк и Андрей Бедняков, а Instagram-подписчики Насти советуют певице продолжать хорошее начинание. «Самые лучшие песни у Насти – на украинском», - считают они.

Потап (Алексей Потапенко) признался, что песня получилась не с первого раза. До нее были написаны три пробных варианта, но ни один продюсеру не понравился. По случаю выхода клипа «Почуття» Потап перешел в Instagram на украинский и выразил надежду, что песня будет звучать на свадьбах и на банкетах к годовщинам семейной жизни.

Ранее Настя Каменских уже выпускала песни на украинском языке. Еще в 2017 году записан альбом «Xmas with NK», где были песни «Різдвяна» и «Щедрик», весной 2019 года вышли песня и клип «Обіцяю».

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