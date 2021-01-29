Эллерт перешел на экстремальные игры с сыном «холостячки» Мишиной

Победитель шоу «Холостячка» Александр Эллерт показал «зимние забавы» с сыном актрисы Ксении Мишиной, восьмилетним Платоном.

В сториз в Instagram Эллерт выложил несколько коротких видео, на одном из которых мальчик поджигает при помощи зажигалки петарду и говорит: «Сейчас будет бам!» После этого они с Александром «тикают», а петарда взрывается.

Также они вместе катались на санках. Александр, судя по словам Платона, снимавшего процесс на видео, постоянно падает и ударяется. «Ну вот, как обычно», — говорит мальчик, когда Эллетр подпрыгивает на трамплине, вскакивает и снова падает на снег.

Сам Эллерт после «покатушек» поинтересовался у подписчиков, он уже старый или еще нет? Такой вопрос у него возник после того, как Александр посоветовал быть осторожным катающемуся с горки мальчику, назвав его «парнишка».



Недавно Ксения Мишина показала несколько фотографий сына Платона и предрекла ему судьбу сердцееда. «Ох сколько девичьих сердец будет разбито», — прокомментировала она фотографии мальчика.

Фото Александра Эллерта из социальных сетей.

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