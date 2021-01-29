Оля Полякова выступила «на 7 тысяч долларов» на дне рождения Екатерины Кухар

Для балерины и судьи шоу «Танці з зірками» Екатерины Кухар друзья устроили зажигательную вечеринку по случаю дня рождения. Празднование организовали с недельным опозданием — после того, как Кухар вернулась домой в Киев с тропических курортов.

Среди гостей было много друзей Кухар по танцевальному шоу — телеведущий Владимир Остапчук, певицы Наталья Могилевская и Оля Полякова. Оля даже спела с именинницей дуэтом свой хит «Королева ночи» и удостоилась комплимента от ведущего вечеринки. «Это вот сейчас было на семь тысяч долларов приблизительно», — пошутил он, намекая на гонорары Оли за выступления. «Саша, это было тебе, если ты слышишь», — добавил ведущий, намекая, что мужу Кухар Александру Стоянову придется отблагодарить Олю за музыкальное сопровождение вечера.

Напомним, Кухар исполнилось 39 лет 18 января. По возвращении в Киев муж Кухар привел Екатерину в ресторан как бы на романтический вечер, а там уже была организована «секретная вечеринка» для виновницы торжества.



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