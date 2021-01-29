Слишком интимно: Дуэйна Джонсона раскритиковали за снимок с дочкой, где он сыграл роль сиденья для унитаза

Самый высокооплачиваемый в мире актер, бывший рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон обожает своих маленьких дочек и часто публикует у себя в Instagram видео и фотографии с ними. В этот раз он удивил своих подписчиков, которых у него уже 214 миллионов человек, новым фото с двухлетней Тианой. По словам актера, малышка Тиа захотела «пи-пи», но отказалась сделать это в памперс, пожелав сходить на травку. При этом она потребовала, чтобы папа держал ее, так как она «не хочет стоять на демоне лавы», имея в виду героя мультфильма «Моана», в котором Дуэйн озвучил роль Мауи. В итоге девочке замочила папе его новые белые кроссовки. «Если я встречу когда-нибудь демона лавы, ребята, я надеру ему задницу», — написал Дуэйн, жалеющий кроссовки.

Многих фото умилило. Актера называли лучшим в мире папой. Кто-то из мам советовал ему, как лучше держать ребенка, чтобы тебя не обмочили в процессе. «Зачем нужно сиденье для унитаза, если можно сидеть на сильных руках папы Скалы», — писали в комментариях.

Однако многие решили, что 48-летний актер перегнул палку, сочтя фото чересчур личным для обнародования.

«Это хорошо для приватного фотоальбома, но не для публики». — написал один из пользователей. «Я тоже так думаю, чересчур личное», — ответил на это другой. «Потом она будет тебя ненавидеть за это. Слишком интимно», — пишет третий.

Недавно Джонсон опубликовал снимки, на которых он причесывает младшую дочку. «Я, может, и лысый, но кое-что знаю о волосах», — отметил он.

У звезды «Форсаж» и «Джуманджи» двое детей от второй супруги Лорен Хашиан двухлетняя Тиана и пятилетняя Жасмин. У актера также есть 19-летняя дочь Симон от первого брака.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Дуэйну нанесли удар по самолюбию родные дочки и жена.

Фото Instagram



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