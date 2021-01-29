Ани Лорак «досталось» от собаки

Певица Ани Лорак показала, как уживается с новым членом семьи — щеночком Тошей. Песик породы мальтипу, несмотря на внешность плюшевого мишки, уже показал семье свой непростой характер.

Тоша, как оказалось, любит забирать тапочки у хозяев, уносить их в свой уголок и там грызть. Попытки семьи вернуть имущество натыкаются на искреннее недовольство собаки.

Ранее щенком породы мальтипу (помесь мальтийской болонки и пуделя) обзавелась семья Дмитрия Монатика. Супруга артиста назвала питомца «очаровательным как Мона Лиза».

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