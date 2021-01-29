28.04 / 28.23 33.80 / 34.18
Киев: -8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Ани Лорак «досталось» от собаки

4:28 30 января 2021
ани лорак

Певица Ани Лорак показала, как уживается с новым членом семьи — щеночком Тошей. Песик породы мальтипу, несмотря на внешность плюшевого мишки, уже показал семье свой непростой характер.

Тоша, как оказалось, любит забирать тапочки у хозяев, уносить их в свой уголок и там грызть. Попытки семьи вернуть имущество натыкаются на искреннее недовольство собаки.

Ранее щенком породы мальтипу (помесь мальтийской болонки и пуделя) обзавелась семья Дмитрия Монатика. Супруга артиста назвала питомца «очаровательным как Мона Лиза».

38

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Александр Усик

Назван впечатляющий гонорар Усика в поединке за временный чемпионский титул

кухар

Оля Полякова выступила «на 7 тысяч долларов» на дне рождения Екатерины Кухар

Поисковая операция

Ученые из Швейцарии подтвердили российскую версию таинственной гибели "группы Дятлова"

Настя Каменских

Потерявшая отца Настя Каменских расплакалась в прямом эфире

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер