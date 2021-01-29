"Ты предрек мою победу": Камалия вспомнила о Сергее Ермакове

Украинская певица Камалия оставила поминальный пост в Instagram в память о знаменитом украинском дизайнере Сергее Ермакове, который скончался 20 января.

По ее словам, перебирая фото с шедеврами творца, она вспоминала историю каждого, и прежде всего — платья «Бабочка», которым Ермаков «предрек ее победу в конкурсе «Миссис Мира».

«Костюм-трансформер, в котором я пела, находясь в положении, и который рос вместе со мной. Множество нарядов для концертов, всевозможных мероприятий», — отметила певица.

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