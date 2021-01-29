"Ты всегда создавал красоту": Киркоров наконец отреагировал на смерть своего знаменитого стилиста

В день прощания с внезапно умершим звездным стилистом Александром Шевчуком на его кончину отреагировал и певец Филипп Киркоров.

В Instagram певец выложил ролик, смонтированный из видео и фотографий, на которых фигурировал стилист. На видео наложена песня в исполнении самого Киркорова.

«Прощай, Саша! Спасибо за твое творчество! Ты всегда создавал для нас красоту! Ты Мастер, который помогал нам украшать мир удивительными образами… Мы с тобой всегда удивляли всех. Теперь ты удивляй всех на небесах. Светлая память», — пишет Киркоров.

Напомним, что Александра Шевчука кремируют, а его прах планируют перевезти на родину, в Украину: стилист родился в Умани, там сейчас живет его брат.

Недавно Киркоров, который уже давно является невъездным в Украину из-за поддержки политики Путина и неоднократного посещения оккупированного Крыма, стал персоной нон грата и в Литве. Власти этой страны запретили ему въезд на свою территорию из-за крымского вопроса. Также данные Киркорова внесены в базы «Миротворца».

Фото со странички Филиппа Киркорова в соцсетях

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