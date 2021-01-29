Еще пять российских артистов признаны угрозой для Украины

Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ расширило Перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, за счет российских певцов Ольги Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана.

«Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать „включать“ или „не включать“ в списки министерство не наделено», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ольга Кормухина — советская и российская певица. Заслуженная артистка России, исполнительница песен ««Взгляни на эту землю с высоты», «Я падаю в небо», «Дорога к счастью» и др.

Ольга Засульская (более известна под сценическим псевдонимом Лоя) — российская певица украинского происхождения, композитор и автор песен в стиле поп.

Игорь Саруханов — советский и российский поп-рок-певец, гитарист, композитор и поэт. Заслуженный артист России, член Союза писателей России, член Союза композиторов России. Получил известность как автор хитов «Позади крутой поворот» и «Лодочка, плыви».

Денис Клявер — бывший участник музыкальной группы «Чай вдвоем», сын актера Ильи Олейникова. Лауреат премии «Золотой граммофон».

Марк Тишман — выпускник «Фабрики звёзд — 7», в финале занял второе место. В марте 2008 года в день выборов Президента России принял участие в концерте «Я выбираю Россию!», проходившем у стен Кремля и транслировавшемся на Первом канале в момент закрытия выборных участков.

Напомним, ранее угрозой безопасности Украины признали российскую певицу Алену Апину.

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