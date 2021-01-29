28.04 / 28.23 33.80 / 34.18
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Еще пять российских артистов признаны угрозой для Украины

17:59 29 января 2021
Игорь Саруханов

Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ расширило Перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, за счет российских певцов Ольги Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана.

«Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать „включать“ или „не включать“ в списки министерство не наделено», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ольга Кормухина — советская и российская певица. Заслуженная артистка России, исполнительница песен ««Взгляни на эту землю с высоты», «Я падаю в небо», «Дорога к счастью» и др.

Ольга Засульская (более известна под сценическим псевдонимом Лоя) — российская певица украинского происхождения, композитор и автор песен в стиле поп.

Игорь Саруханов — советский и российский поп-рок-певец, гитарист, композитор и поэт. Заслуженный артист России, член Союза писателей России, член Союза композиторов России. Получил известность как автор хитов «Позади крутой поворот» и «Лодочка, плыви».

Денис Клявер — бывший участник музыкальной группы «Чай вдвоем», сын актера Ильи Олейникова. Лауреат премии «Золотой граммофон».

Марк Тишман — выпускник «Фабрики звёзд — 7», в финале занял второе место. В марте 2008 года в день выборов Президента России принял участие в концерте «Я выбираю Россию!», проходившем у стен Кремля и транслировавшемся на Первом канале в момент закрытия выборных участков.

Напомним, ранее угрозой безопасности Украины признали российскую певицу Алену Апину.

133

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Александр Шевчук

С кепкой на крышке гроба: в Москве простились со стилистом Пугачевой и Киркорова

Александр Усик

Назван впечатляющий гонорар Усика в поединке за временный чемпионский титул

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон одним словом охарактеризовала дистанционное образование детей

Сергей Бабкин

Врачи назвали шокирующую причину редкой болезни глаз Сергея Бабкина

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер