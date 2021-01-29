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Шоу-бизнес

Моргенштерн стал жертвой парикмахера

18:25 29 января 2021
Моргенштерн

Российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев), продемонстрировал процесс создания его новой стрижки модным барбером — Хусейном Юнусовым, выложив видео в «сториз» своего Instagram.

В кадрах исполнителя бреют с использованием особой техники, а в какой-то момент мастер еще и подпалил певцу ухо, чтобы избавиться от нежелательных волос.

После этого рэпер частично избавился и от бровей — так барбер имитировал шрамы.

Примечательно, что и Юнусов поделился впечатлениями от работы с Моргенштерном, показав тот самый момент «поджигания уха» клиента.

Возможно, так певец готовится к выступлению на «Евровидении», где он намерен представить Россию.

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