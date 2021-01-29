В Москве вынесли приговор моделям, обвинившим Никаса Сафронова в изнасиловании

Таганский суд Москвы вынес приговор двум моделям, обвинивших в изнасиловании художника Никаса Сафронова. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Так, Марину Рудницкую приговорили к одному году и семи месяцам тюремного заключения, однако учли уже отбытый срок в следственном изоляторе и отпустили после заседания суда. Ее «подельница» Татьяна Морозова получила условный срок — 1,5 года.

Автор "схемы" Марина Рудницкая

Напомним, девушки были взяты под арест в начале 2020 года. По данным следователей, Рудницкая обвиняла Сафронова в насилии и грозила выступить с разоблачением на федеральном канале, но пообещала молчать за вознаграждение — 500 тысяч рублей. Модель и ее подругу задержали во время передачи денежных средств.

Фото rg.ru/

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