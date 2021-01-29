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Шоу-бизнес

25 дней не тренировался: Тарас Цымбалюк показал, как себя "запустил"

20:14 29 января 2021
Тарас Цымбалюк в сериале «Крепостная»

Украинский актер, герой публикации «ФАКТОВ» Тарас Цымбалюк посетовал на потерю формы, причем проиллюстрировал это архивным фото из спортзала.

«Думаю, мы — актеры, имеем полное право есть все подряд, пропускать тренировки, когда в запасе есть такие фото», — пошутил он в Instagram, признавшись, что не занимался уже 25 дней и даже не знает, когда снова возобновит тренировки.

Ранее Цымбалюк признался, что занят в нескольких кинопроектах и потому не может уделять интенсивным тренировкам столько времени, как хотелось бы.

Напомним, минувшей осенью во время участия в популярном проекте «Танці з зірками» он в прямом эфире сделал предложение руки и сердца своей девушке.

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