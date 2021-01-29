28.04 / 28.23 33.80 / 34.18
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Я умею втягивать живот": Слава Каминская вдруг заговорила о беременности

21:52 29 января 2021
Слава Каминская

Певица Слава Каминская, отдыхающая на Мальдивах и показавшая «шокирующие» кадры из собственной постели, шокировала фолловеров неожиданным вопросом.

Так, опубликовав в Instagram свое фото с пляжа, она предложила «на глаз» определить, не беременна ли она.

«Я умею втягивать живот», — честно предупредила певица.

"Беременное" фото

Примечательно, что среди поклонников быстро нашлись те, кто без УЗИ-диагностики смогли увидеть изменения в фигуре Каминской.

Напомним, в середине января Слава неожиданно примерила свадебное платье.

64

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Сергей Бабкин

Врачи назвали шокирующую причину редкой болезни глаз Сергея Бабкина

Александр Усик

Назван впечатляющий гонорар Усика в поединке за временный чемпионский титул

Александр Шевчук

С кепкой на крышке гроба: в Москве простились со стилистом Пугачевой и Киркорова

кухар

Оля Полякова выступила «на 7 тысяч долларов» на дне рождения Екатерины Кухар

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер