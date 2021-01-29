"Я умею втягивать живот": Слава Каминская вдруг заговорила о беременности

Певица Слава Каминская, отдыхающая на Мальдивах и показавшая «шокирующие» кадры из собственной постели, шокировала фолловеров неожиданным вопросом.

Так, опубликовав в Instagram свое фото с пляжа, она предложила «на глаз» определить, не беременна ли она.

«Я умею втягивать живот», — честно предупредила певица.

"Беременное" фото

Примечательно, что среди поклонников быстро нашлись те, кто без УЗИ-диагностики смогли увидеть изменения в фигуре Каминской.

Напомним, в середине января Слава неожиданно примерила свадебное платье.



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