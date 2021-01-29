Дмитрия Шепелева "выбросили" с росТВ

Российский телеканал ТНТ приостановил съемки детского шоу «Ты как я», ведущим которого был Дмитрий Шепелев.

По данным издания «СтарХит», телеведущий также прошел кастинг в другой проект, тоже посвященный известным родителям и их детям, — «МАМА LIVE», однако в результате контракт подписали с КВН-щиком Иваном Пышненко.

Иван Пышненко

Отметим, что параллельно с карьерными проблемами у Шепелева продолжается конфликт с родителями Жанны Фриске. Так, в середине января тесть собирался заблокировать продажу квартиры Фриске и винил зятя в корыстности.

Напомним, на Шепелев отметил 38-й день рождения. Из-за карантина день рождения отмечали дома в семейном кругу.



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