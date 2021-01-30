Под Москвой стоил бы дороже: в России начали "прицениваться" к киевскому особняку Ротару

После того, как украинские СМИ опубликовали на текущей неделе фотографии дома, где живет «украинская Примадонна» София Ротару, московские «эксперты» начали живо обсуждать особенности и цену особняка, сравнивая с жильем Аллы Пугачевой и других звезд российского шоу-биза. Об этом пишет РИА ФАН.

Напомним, что живет София Михайловна в коттедже в 20 километрах от Киева между поселками Козин и Пятихатки в элитном пригороде Конча Заспа.

Особняк звезды находится как раз на границе двух сел, в сосновой роще в дали от оживленной трассы, но при этом не имеет выхода к водам Днепра.

Площадь жилья — примерно 1,4 тысячи квадратных метров.

«Стоимость такого дома очень высока», — говорится в статье.

Коттедж Софии Ротару — в два, а частично и в три этажа, а вокруг него растут вековые сосны и ели. А еще ров, чтобы не добрались вездесущие папарацци.

По данным украинских сайтов недвижимости, цены на жилье аналогичной площади в указанных поселках варьируются от 50 до 170 миллионов гривен (по курсу в рублях это примерно это 135 и 459 миллионов рублей).

По оценкам эксперта по вопросам недвижимости Алексея Силантьева, если бы подобный дом действительно находился в элитных российских поселках, то его цена стартовала от полумиллиарда рублей.

Впрочем, в России подобные коттеджи стоят не меньше. Например, в Ленинградской области за дом такой площадью в деревне Черемухино Приозерского района просят 200 миллионов рублей, а в поселке Западная Лица Всеволжского района похожий коттедж стоит 300 миллионов рублей.

«В Подмосковье еще дороже в полтора-два раза: где-то 400−600 миллионов, — приводит слова эксперта «ФАН».

Вероятно, проводя подобные «сравнения», представители страны-агрессора намекают: а вот жила бы народная артистка СССР в России, то и заработки ее были бы намного больше. Впрочем, это лишь предположения, ведь всем известна патриотическая позиция Софии Михайловны.

Напомним, в 2020 году Ротару выставила на продажу еще и принадлежащий ей отель в оккупированном Крыму Villa Sofia.

Фото Страна, Instagram Софии Ротару

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