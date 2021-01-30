"Мертвый месяц": руководитель перебирающегося на росТВ "Дизель шоу" рассказал, как провел январь

Пока в Украине любители юмора обсуждают скандальное решение студии «Дизель шоу» перенести выступления на канал друзей Путина, его участники продолжают не замечать недовольства поклонников и продолжают в «привычном» режиме подготовку к новому сезону.

Так, руководитель шоу Егор Крутоголов недавно вернулся из отпуска, который провел с семьёй на Мальдивах. Крутоголовы не впервые отдыхают на экзотических островах.

«Маялся дома, не знал, чем себя занять! Для телевизионщиков январь — „мёртвый“ месяц, как раз время для отпуска. В этом году поехали на Мальдивы и совершенно не жалеем», — рассказывает глава семейства в интервью Телегиду.

Семья Крутоголовых отправилась на отдых большой дружной семьей: Егор, его жена Катя и сыновья — Лев и полуторагодовалый Макс.

Егор с сыновьями

Дети актера

Это уже не первая поездка Максима за границу — в прошлом году родители свозили его на Маврикий.

«В прошлом году, конечно, Максика можно было положить в люльку и всё, он спит. А сейчас это уже полноценный мужик со своим мнением! Определенные трудности были. К тому же, у нас был ночной перелет с пересадкой в Дубае, и у Максика сбился режим. Когда все в самолете спали, он «тусил», — смеётся Егор.

Также артист рассказал, что занимался сноркелингом — нырял под воду в маске и наблюдал за рыбами.

Кроме того, он сообщил, что вдохновлен отдыхом и готов приступать к репетициям новых концертов «Дизель Шоу». Никаких комментариев относительно трансляции шоу в России артист, похоже, не дал.

Напомним, в программной сетке российского канала «Че!» (СТС Медиа) юмористическое концертное шоу от «Дизель Студио» — «Дизель Шоу» — значится с 8 февраля 2021 года.

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