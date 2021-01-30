В США убит рэпер – кузен Бейонсе

В своей квартире в городе Сан-Антонио (американский штат Техас) был застрелен 34-летний рэпер Мартелл Деруэн, выступавший под сценическим псевдонимом Кардон.

В полицию обратился друг Деруэна, обеспокоенный тем, что музыкант не выходит на связь уже несколько дней.

Мартелл Деруэн

Как сообщает издание New York Post, в убийстве подозревается 21-летняя Саша Скэр, которая находится сейчас в розыске. У Саши, которая также задействована в музыкальном бизнесе и выпустила в апреле сингл в сотрудничестве с Мартеллом, в 2019 году уже были проблемы с законом. Ей были предъявлены обвинение в нападении с применением смертоносного оружия при отягчающих обстоятельствах — после стрельбы, в результате которой один человек погиб, а другой получил ранения.

Подозреваемая в убийстве

Вдова убитого Джойя просит помочь найти убийцу ее мужа. «Она опасна. Я уверена, что она будет убивать еще. Если увидите ее, свяжитесь, пожалуйста, с полицией», — просит она.

Мартелл, как пишут СМИ, приходился кузеном знаменитой поп-звезде Бейонсе. Однако он никогда не афишировал свое с ней родство и не упоминал о нем публично. У Деруэна был контракт с компанией The Orchard — дочернего бренда звукозаписывающей компании Sony Music.

Друзья покойного говорят, что он был скромным, спокойным и мягким человеком. И что убить его — «все равно, что обидеть бабочку».

Бейонсе

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Фото Instagram

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