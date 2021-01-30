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Шоу-бизнес

Скрюченная с тросточкой: Кудрявцева встретила Лазарева в необычном виде

10:15 30 января 2021
Ведущая после перелома

Едва излечившейся от коронавирусной инфекции Лере Кудрявцевой 20 января снова потребовалась помощь врачей: звезда попала в больницу с переломом крестца. В день падения она должна была впервые выйти на работу после больничного.

Навестить свою бывшую супругу пришел друг коллега Сергей Лазарев.

Встречу с больной Кудрявцевой Лазарев показал в разделе сторис в своем микроблоге.

Телеведущая как ребенок обрадовалась другу и шикарному букету белых роз, который певец принес для нее.

Перед камерой Кудрявцева предстала с тростью. На лице звезды было заметно некоторое смущение, но Лера не отказалась от съемки для Instagram Лазарева.

Как стало известно ранее, Кудрявцева упала прямо на руку своей двухлетней дочки Маши. Малышка не пострадала, хоть и очень испугалась. Около часа Лера лежала на полу рядом с плачущей девочкой и не могла пошевелиться. Врачей вызвал ее муж Игорь Макаров, который вернулся с работы и увидел ужасающую картину.

Сейчас Кудрявцева почти не встает — ей назначили постельный режим. В те редкие моменты, когда ей удается встать, чтобы дойти до уборной, Лера использует трость. В таком положении знаменитости придется провести несколько недель.

Напомним, ранее подруга певицы посоветовала ей поставить защиту от черной энергии завистников.

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