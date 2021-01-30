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Шоу-бизнес

"Миссис элегантность": Алла Пугачева поддержала тренд на желтые оттенки

10:43 30 января 2021
Алла Пугачева

В одном из фанатских аккаунтов Аллы Пугачевой появился снимок недавнего выхода Примадонны в свет вместе с мужем Максимом Галкиным.

Во время посещения одной из вечеринок народная артистка поддержала поддержала тренд на желтые оттенки, представ в свете с мужем в комплекте, состоящим из кардигана-лапши и брюк-труб в канареечных тонах. Дополнил ансамбль звезды черный лонгслив.

Ранее главный российский «телемодник» Александр Васильев отмечал, что желтый — хоть и не практичный цвет, но привлекает к себе внимание и сразу делает облик более торжественным. Особенно историк моды выделял особенно актуальные сегодня оттенки шафрана, лимонный и гоголь-моголь.

В дополнение к наряду Примадонна украсила шею массивным золотым ожерельем, а в качестве аксессуаров выбрала небольшую черную сумочку из лаковой кожи.

В свою очередь Максим Галкин также нарядился в одном стиле, сделав акцент на другом цвете — белом, который также сейчас считается одним из трендовых.

Почитатели артистов не смогли равнодушно пройти мимо него, написав множество комментариев.

«Алла всегда в новом! Шикарный образ!», «Миссис Элегантность», «Какие красивые!», «Цвет очень освежает Аллу Борисовну», «Наши любимые, как люблю на вас любоваться. Всегда такие стильные и красивые», «Отлично смотритесь вместе!» — отметили пользователи Сети.

Напомним, в семье Галина-Пугачевой за модой следят даже дети. Так, по примеру своей родительницы Лиза часто выбирает наряды с лампасами.

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