Не Дикусар и не Коляденко: Билык призналась в чувствах к одному из бывших мужей

Популярная украинская певица Ирина Билык любит общаться с поклонниками в Сети, и даже иногда отвечает на их весьма откровенные вопросы.

Так, на днях Ирина даже ответила на «бестактный» вопрос о том, питает ли она чувства к своему экс-супругу и бывшему продюсеру Юрию Никитину.

Когда в Instagram один из пользователей спросил ее о том, остался ли для певицы настоящим другом Юрий Никитин, он ответила без обиняков: «Любовь никогда не умирает».

Кроме того, возможно, по причине оставшихся в прошлом глубоких чувств и страстей артистка хочет вернуться в прошедшие годы, а не перенестись в будущее.

Ответила певица и на вопрос о перспективах стать бабушкой, посоветовав переадресовать его старшему сыну Глебу.

Как известно, Билык жила с Никитиным с 1990 по 1997 год в гражданском браке. После того, как пара разошлась, Юрий остался музыкальным продюсером звезды. Однако в 2014 году и этот период подошел к своему концу, а в настоящее время мужчина счастлив в семье с певицей Ольгой Горбачевой.

Свою непростую историю отношений с ним она рассказала в интервью «ФАКТАМ» «Ольга Горбачева: «Как только мы с Юрой разъехались по разным квартирам, я узнала, что беременна».

Фото ТСН

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