Потерял три литра крови: Сивохо рассказал о болезни, которая заставила его сбросить 50 кг веса

Шоумен (и до недавних пор политик) Сергей Сивохо рассказал о страшном диагнозе, который ему поставили когда-то врачи, и из-за которого он был вынужден экстремально похудеть, избавившись от 50 кг лишнего веса. Об этом Сивохо рассказал в программе «Зірковий шлях», выходящей на канале «Украина».

По словам Сергея, проблемы с весом у него из-за детской болезни, точнее — из-за ее лечения.

Когда будущему шоумену было всего шесть лет, врачи диагностировали ему бронхит с астматическим компонентом, который изменил всю его жизнь. Он говорит, что с тех пор одышка и кашель стали его постоянными спутниками, но острых приступов не было уже давно. А когда он болеет простудой, то все проходит тяжелее, чем у других людей.

«Вообще не было времени, когда я бы не кашлял, — делится шоумен и добавляет, что с лечением бронхита связан и его стремительный набор веса, — использовались тогда для лечения различные средства, в том числе и гормоны… У меня папа спортсмен, мама тоже была худенькая. Я никогда не комплексовал по этому поводу. И вы знаете, пока возраст был достаточно такой бодрый, то есть, до недавнего времени, я и не чувствовал этих килограммов», — делится Сивохо.

Все изменилось в 2017 году, когда у Сергея Сивохо обнаружилась язва. Он стал терять силы, было трудно вставать. Тогда врачи поставили ультиматум: ему нужно похудеть.

«Когда меня забрала скорая, я в то время потерял 3 литра крови, уже нельзя было проводить операцию и мне все это через пищевод, извините за подробности, заваривали. Сказали, что давайте или худеть, или до свидания. Не дай вам Бог худеть так, как худел я. Было все, иногда вообще не хотелось есть», — рассказывает шоумен.

На тот момент вес Сергея Сивохо составлял 195 кг, но после условия врачей он сбросил 50 кг. Однако проблемы со здоровьем никуда не делись. Малая подвижность привела к накоплению жидкости в легких. Врачам даже пришлось вводить его в искусственную кому, а в больнице у него отнялась стопа.

«Что-то у меня в больнице произошло, у меня отключилась стопа. То есть, я стопу не чувствую на левой ноге, поэтому вот у меня такие небольшие проблемы с передвижением. Врачи очень много изучали, но для более серьезного изучения надо ехать за границу еще, причина так и не была установлена», — делится артист и благодарит за помощь коллег и друзей.

Напомним, что Сергей Сивохо с 21 октября 2019 года занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Но после скандала со словами о «внутреннем конфликте», а также инцидента на презентации Национальной платформы примирения с представителями националистических сил 12 марта он был уволен.

Фото Facebook Сергея Сивохо

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