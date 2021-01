"Немного спойлеров": Олег Винник намекнул на сюрпризы на шоу "Маска" и "Голос країни"

Популярный украинский исполнитель Олег Винник, который дебютировал в качестве тренера на шоу «Голос країни», рассказал, что 31 января пройдет вторая серия слепых прослушиваний.

По его словам, NIKITA LOMAKIN исполнит легендарний саундтрек к фильму «Титаник» My Heart Will Go On. Удивит зрителей и наследница уникальной библиотеки украинской песни Галина Куришко. На шоу выступит Богдан Муха с хитом группы Queen под названием The Show Must Go On.

Винник пообещал, что вместе с Мухой исполнит хит группы Rammstein.

Кроме того, певец намекнул на неожиданные повороты сюжета, которые ждут зрителей на другом шоу — «Маска», в котором артисты могут раскрыться с неожиданной стороны.

Винник в «Маске» уже побывал с обеих сторон проекта: на месте героя, где он был Буйволом, и под маской и детектива.

Фанаты певца поблагодарили его за приглашение и пишут, что с нетерпением ожидают новый эфир «Маски».

Ранее Винник рассказал, благодаря чему смог успешно выступить под маской Буйвола.

