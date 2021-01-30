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Шоу-бизнес

Две красавицы: внучка Ротару показала маму в шикарной шубе с бахромой

16:51 30 января 2021
София и Светлана Евдокименко

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко, которая недавно показывала, как проводит время на берегу сурового моря, опубликовала в Instagram домашние фото на фоне зимнего пейзажа.

«Зимние дни дома», — так Соня назвала снимок во время прогулки в прекрасном заснеженном парке.

На фото девушка позирует в белых брюках и лимоном полушубке с питомцем на руках.

На следующем снимке внучка Ротару запечатлена со своей мамой Светланой Евдокименко, которая для прогулки выбрала белую шубу с бахромой.

Фото с прогулки разместила у себя и мама девушки.

В сети фотографии красивых мамы и дочери вызвали восторг подписчиков и массу позитивных комментариев.

Напомним, семья Софии Ротару живет под Киевом в элитном поселке Конча Заспа. Особняк звезды находится на границе двух сел в сосновой роще вдали от оживленной трассы. Коттедж в два, а частично и в три этажа, а вокруг него растут вековые сосны и ели. По оценкам экспертов, цены на жилье аналогичной площади в указанных поселках варьируются от 50 до 170 миллионов гривен.

Фото Instagram/svetika, Instagram/iamsofiaeve

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