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Шоу-бизнес

«Корона» и не только: Елена Кравец рассказала о своей новой зависимости

18:01 30 января 2021
Кравец

Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец, отметившая недавно день рождения, в Instagram призналась в новой «зависимости».

Актриса увлеклась просмотров топовых сериалов и фильмов на Netflix.

«Вынуждена признаться, гайз. Подсела на Нетфликс…», — написала актриса.

И даже привела свою «пятерочку» рекомендованных к просмотру фильмов.

Кравец понравилась «Корона». Она назвала сериал о реалиях жизни британской королевской династии невероятно красивым.

«Монархия с человеческим лицом. Невероятно красивый во всех смыслах сериал. Особенно удивительно себя чувствуешь от осознания того факта, что это история, которая пишется до сих пор… Обожаю такое», — пишет артистка.

Сериал Headspace Guide to Meditation Кравец порекомендовала всем практикующим медитацию. В фильме с помощью инфографики, анимации и фактов рассказали аудитории Netflix о духовной практике.

Для просмотра мини-сериала «Комински» Кравец советует пригласить родителей.

«Веселый возрастной сарказм и подтрунивание старых друзей не только друг над другом, но и над жизнью, смертью и „вот этим вот всем“! И знаете что? Оказывается, в 70 нас задевает то же, что и в 20!», — написала артистка.

Экранизацию одноименного романа Лианы Мориарти «Большая маленькая ложь» Елена описывать не стала, просто предложила посмотреть, а потом обсудить.

Фильм «Два Папы» потряс ее рассказом о вечном противостоянии двух взглядов на религию.

«Невозможно убедительные Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс, блестящий сценарий и остроумные диалоги!», — уточнила актриса.

Напомним, Елена Кравец не только руководит «Женским кварталом», выступает в проектах «Квартал 95», но и занимается озвучиванием. Недавно актриса вместе с рэпером Потапом работала над озвучкой мультсериала. Ей досталась роль Мамы Заи.

Фото Instagram/lennykravets

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