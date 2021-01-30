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Шоу-бизнес

«Кудрявцева – ведьма»: Лазарев рассказал страшные вещи о своей экс-супруге

19:17 30 января 2021
Кудрявцева и Лазарев

Российский певец Сергей Лазарев, вернувшись с Бали, погрузился в проект «Танцы со звездами», но ему сразу же не повезло. Во время репетиции артист почувствовал сильную боль в спине, в которой обвинил свою бывшую возлюбленную Леру Кудрявцеву.

Рассказав о произошедшем в Stories Instagram, Лазарев заявив, что Кудрявцева — ведьма, и сглазила его.

По его словам, он упал после злобного пожелания звезды НТВ.

«Друзья, хочу сказать вам, что Кудрявцева — ведьма. Я себе сейчас на репетиции сорвал спину. А кто смотрел вчерашний прямой эфир — она мне этого желала. Вот понимаете, бойтесь ее», — завил Лазарев.

Как выяснилось, Леру расстроило, что Лазарев, с которым они после расставания остались хорошими друзьями, никак не отреагировал на ее несчастье — падение и серьезную травму.

Артист даже не позвонил ей справиться о ее самочувствие.

В свою очередь, Сергей заверил, что просто не знал про проблемы Кудрявцевой со здоровьем, потому что «не смотрит новости», но Леру его объяснения не устроили, и она ехидно отметила, что когда Лазарев упадет, не будет его жалеть.

В итоге что-то подобное с певцом и случилось. Он рассказал, что во время отработки поддержки с партнершей Екатериной Осиповой, почувствовал, как спину сильно свело, и решил, что получил травму. Артист не на шутку испугался и решил, что нужно срочно исправлять ситуацию и налаживать отношения с телеведущей.

Экс-супруга извинения артиста приняла и назвала его «молодцом».

Напомним, Лазарев все же навестил Леру Кудрявцеву в больнице, куда она попала недавно с переломом крестца. Певец принес коллеге огромный букет белых роз, чему Кудрявцева была рада, как и появлению самого Лазарева.

Фото 7days.ru/

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