Хотела оставить дочери: экс-бойфренд Юлии Началовой выжил ее ребенка из квартиры

Бывший бойфренд певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов отсудил свою часть квартиры у ее родственников, и теперь они вынуждены продавать жилье. Об этом заявила изданию «Стархит» пиар-менеджер покойной артистки Анна Исаева.

По ее словам, квартира выставлена на продажу еще с осени прошлого года. В ноябре-декабре квартиру убрали и увезли оттуда имущество Началовой.

Исаева отметила, что Фролов как требовал, так и продолжает требовать продать квартиру. Несколько месяцев назад 38-летний мужчина вновь заявил о своих правах на квартиру Юлии Началовой.

Родные певицы уже съехали из апартаментов, которые расположены в элитном жилом комплексе «Кутузовская ривьера». Теперь же семье исполнительницы предстоит продать недвижимость.





Напомним, недвижимость Началовой досталась от бывшего мужа Евгения Алдонина. Около шести лет назад певица переписала долю в квартире на Фролова. Тогда исполнительница искала деньги на запись альбома и заграничный тур. Хоккеист предложил свою помощь и выкупил у звезды половину апартаментов за 20 миллионов рублей.

Расставшись со спортсменом, Началова заявила, что пошла на сделку, находясь в невменяемом состоянии. Певица также уверяла, что не получала денег от Александра. Уже после смерти Юлии ее представители подали в суд на Фролова с требованием уплатить 20 миллионов рублей плюс проценты. Однако позже сторона Началовой свой иск отозвала. Родные артистки надеялись, что им удастся самостоятельно договориться с хоккеистом. Но Фролов отказался решать вопрос мирным путем и потребовал продать квартиру, которую исполнительница хотела сохранить ради дочери Веры.

Напомним, судиться будет и экс-супруг Юлии Началовой Дмитрий Ланской. Музыкант готовится привлечь к ответственности певицу Ларису Долину, которая во время обсуждения личной жизни Началовой в одном из телеэфиров, назвала Ланского «ничтожеством».

Как писали «ФАКТЫ», после смерти народного артиста СССР Василия Ланового тоже осталось многомиллионное наследство. Жене и сыну достанутся дача во Внуково, которую оценивают приблизительно в 1,5 миллиона долларов и квартира в центре Москвы, цена которой стартует от 50 миллионов рублей.

Фото starhit.ru/

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