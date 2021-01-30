"Кто дружно ходит по утрам": Брежнева и Меладзе решили "продвигать скандинавскую ходьбу в массы"

Певица Вера Брежнева и ее благоверный Константин Меладзе, которых «рассекретили» в желании уединиться в окружении гор у озера Гарда в Италии, похоже, продолжают свое «добровольное заточение» вдали от пандемии и шума городов.

При этом пара укрепляет свой дух при помощи занятий спортом. Так, певица опубликовала совместное фото с Константином, на котором они оба стоят на берегу моря со скандинавскими палками в руках.

«Кто дружно ходит по утрам, тот поступает мудро», — подписала Вера это фото. И добавила: «Продвигаем скандинавскую ходьбу в массы».

Поклонники обратили внимание, что снимок сделан явно не в эти выходные, так как накануне в сториз были выложены фото и видео, на которых Вера рассказывает о походе в столичный театр мюзикла. А на фото пейзаж явно не московский.

Тем не менее, многие оценили совместное фото, отметив, что многие ни разу не видели пару вместе.

Напомним, у Константина Меладзе есть недвижимость в Киеве и Москве, но на склоне лет продюсер намерен осесть в европейской стране. Для этого был приобретен дом в Северной Италии. Жилье у озера Гарда Меладзе считает своим местом силы.

Пара отдыхала в Италии в начале января. Брежнева публиковала в сети видео, как Меладзе играет на рояле, периодически поглядывая в окно на горы, живописное озеро и расцветающую природу.

Фото versiya.info/

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