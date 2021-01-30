«Ангелочек начал таять": бывшая жена Грачевского трогательно почтила его память

Бывшая супруга Бориса Грачевского Анна показала изменения во внешности после смерти режиссера. Создатель «Ералаша» ушел из жизни 14 января. Смерть многодетного отца стала шоком не только для общественности, но и для самых близких Бориса. До последнего момента они верили, что артист справится и вернется к своим детям живым и здоровым.



С момента смерти создателя киножурала «Ералаш» Бориса Грачевского прошло две недели, но его бывшая жена Анна Грачевская продолжают переживать из-за случившегося.



В субботу, 30 января, она обнародовала на своей странице в Instagram свое фото, сопроводив его трогательной цитатой: «Ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопченное стекло бросала печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился».



В комментариях читатели напомнили, что цитата, которую опубликовала Анна, была очень любима Грачевским при жизни. Поэтому фото и подпись к нему имеет особый смысл. Также фолловеры поспешили утешить Анну, что она выглядит прекрасно, несмотря на пережитое горе.

Брак Бориса Грачевского Анны Панасенко длился три года. У пары родилась дочь Василиса. На развод подал сам режиссер. После развода Анна Грачевская вышла замуж за бывшего командира баскетбольного клуба «Зенит» Артема Кузякина.

Напомним, последняя жена создателя «Ералаша» Екатерина Белоцерковская рассказала, как трижды отказывала ему в замужестве. Причиной тому стала ее природная недоверчивость. Решилась женщина после того, Грачевский предупредил ее — в четвертый раз она его уже не услышит.

Фото ivona.bigmir.net/











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