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Шоу-бизнес

"Категоричный противник шоу-бизнеса": Лолита впервые объяснила, почему не показывает шестого мужа

7:12 31 января 2021
Лолита

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, недавно в шестой раз связавшая себя узами брака, рассказала журналистам о своем шестом супруге.
Как известно, в начале года со сцены шоу «Маска» она «проговорилась» о том, что вышла замуж вновь.

Но уже через несколько дней певица наотрез отказалась обсуждать эту историю с окружающими и прессой, пишет сайт «Радио КП».

Спустя некоторое время Милявскую заметили отдыхающей в компании представительного мужчины за рубежом. Лицо избранника разглядеть не удалось, однако, аудитория все равно порадовалась за любимицу.

На днях же Милявская поспешила объяснить, почему не торопится представлять мужа публике.

«Он человек непубличный и категоричный противник шоу-бизнеса. У него достаточно серьезная должность. У нас есть договоренность, что до определенного момента, когда мы оба захотим, то будем появляться в тех местах, где присутствуют камеры», — сказала Лолита представителям одного из шоу на российском ТВ.

Весной певица рассказывала, что завела романтические отношения с состоятельным мужчиной на восемь лет младше ее.

Напомним, недавно Лолита побывала на дне рождения еще одной российской звезды Ольги Бузовой. Там она потроллила своих коллег по шоу-бизнесу. В начале января звезду заметили в Дубае, где она мило общалась с фронтменом метал-группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Фото lolitamilyavskaya/instagram

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