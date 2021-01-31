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Шоу-бизнес

Тело отвезут в Украину: внезапно умершего звездного стилиста Пугачевой и Киркорова похоронят в Умани

8:16 31 января 2021
Александр Шевчук

Знаменитого стилиста Александра Шевчука, работавшего с известными лицами российского шоу-бизнеса, не будут хоронить в России. Об этом рассказала его подруга, композитор и певица Ирина Грибулина, передает «Лайф».

По ее словам, Шевчука, умершего 24 января, кремируют, а потом урну с прахом захоронят на его родине — в Умани.

При этом певица сожалеет, что не сможет приходить на могилу к своему другу.

Напомним, звездный стилист Александр Шевчук скончался в возрасте 54 лет из-за осложнения после операции на аппендиците.

За несколько дней до операции Шевчук чувствовал себя хорошо, был весел, бодр и активно рассказывал о планах на жизнь. Однако позже он был госпитализирован, но операция прошла слишком поздно, и у него начался перитонит, с которым врачи ничего не смогли сделать.

Александр сотрудничал с Аллой Пугачевой, Людмилой Гурченко, Филиппом Киркоровым, Лаймой Вайкуле, Валерием Меладзе, Ларисой Долиной, Земфирой и многими другими.

Первой о смерти стилиста сообщила Лайма Вайкуле. Певица принесла соболезнования его близким. Организацией прощания занимается компания Лаймы Вайкуле, в которой Шевчук работал арт-директором. Вайкуле также взяла на себя все финансовые расходы.

Соболезнования в адрес семьи Шевчука принесли многие звезды, с которыми он работал. По словам коллег и знакомых, Александр был невероятно талантливым и добрым человеком, всегда готовым прийти на помощь.

Напомним, в январе ушел из жизни украинский кутюрье Сергей Ермаков. Дизайнер из-за диабета был практически незрячим, но создавал наряды, ценителями которых были не только украинские, но и мировые знаменитости.

Фото Instagram/alex_shevchuk_stylist

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