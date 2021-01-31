"Всё началось с ранки на пальце ноги": лечащий врач Началовой раскрыл настоящую причину ее смерти

Певица Юлия Началова, скончавшаяся в марте 2019 года, до последнего момента отказывалась от операции на пораженной гангреной ноге.

По мнению ее лечащего врача Василия Шурова, именно это и привело к смерти звезды, пишет МК.

«Юлия из-за подагры привыкла терпеть боли. Перетерпела в итоге гангрену до стадии всасывания в кровь, вот и все. Просто идиотская цепь случайностей», — цитирует издание слова врача.

По словам Шурова, все началось с ранки на пальце ноги. Необходимо было убрать участок некроза, однако Началова до конца не понимала всю смертельную опасность промедления.

Врач назвал певицу «девочкой, которая хотела ходить только на каблучках».

Доктор отметил, что рану на ноге певица долго лечила дома. Ее консультировал частный хирург, а в это время процесс заражения запустился и перешел с пальца на остальную часть ноги.

Хотя врачи и провели операцию на пораженной ноге, но это уже не помогло. К тому времени начался сепсис, а певица находилась без сознания.

Напомним, Началова получила известность в 1990-е годы, ее дискография насчитывает восемь альбомов, последняя пластинка вышла в 2013 году. Не стало певицы 16 марта 2019 года, она скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности в возрасте 38 лет.

Часть квартиру Началовой в элитном жилом комплексе «Кутузовская ривьера» в центре Москвы, которую певица хотела оставить дочери, отсудил ее бывший бойфренд хоккеист Александр Фролов. Теперь родственники певицы вынуждены ее продать.

Фото meduza. io/

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